Причины, по которым болит локоть и что с этим делать

Боль в локте, наверное, самая частая жалоба после болей в спине или коленке. Почему может болеть локоть? Обсуждаем самые частые причины боли в локте!

Вывих или перелом:

сильная и резкая боль в локте;

гематома и отек в области локтя;

деформация сустава, неестественный изгиб локтя;

выступающая кость при открытом переломе;

ограниченность движений рукой: не получается повернуть руку, пошевелить пальцами.

Что делать? Срочно обратиться в травмпункт. Диагноз ставится по рентгеновскому снимку, лечение назначает врач-травматолог.

Ушиб:

Острая боль в локте может возникнуть при ударе. От ушиба страдают нервные окончания, может возникнуть отек. Но острая боль быстро проходит, отек, который давит на нервные окончания, и ноющая боль от него пройдет спустя пару дней.

Тендинит или стрессовый перелом:

От однотипных движений, повторяющихся нагрузок (например, при работе на конвейере, игры в теннис, гольф, волейбол) может возникнуть воспаление сухожилий — тендинит.

Классифицируется в зависимости от того, какое сухожилие воспалено:

локоть теннисиста — воспаление сухожилия с внешней стороны;

локоть гольфиста — воспаление сухожилия с внутренней стороны локтевого сустава.

Кроме тендинита, однотипные движения могут стать причиной стрессового перелома. Это небольшая трещина в кости, но при постоянной травме она может перерасти в настоящий перелом.

Защемление нерва:

Это еще одна возможная ситуация при повторяющихся движениях рукой, постоянной нагрузке, ударе руки. В этом случае один из нервов защемляется окружающими тканями, а любое движение может причинять боль, онемение, покалывание и жжение.

Бурсит:

Это воспаление бурсы — локтевой сумки, когда сустав опухает и наполняется жидкостью. Локоть при этом кажется теплым на ощупь, в области сустава возникает припухлость. Причиной бурсита может быть повышенная нагрузка на локоть, ушиб или переохлаждение. При бурситах важно своевременно обратиться к врачу, чтобы избежать опасных осложнений, которые потребуют хирургического вмешательства для лечения.

Растяжение связок:

Это травма, к которой могут привести излишне резкие и сильные движения, падение на прямую руку. При растяжении возникает небольшой отек, боль в локте. Ключевое отличие от перелома — рукой можно двигать.

Эпикондилит:

Это воспаление или микротрещина сухожилий в местах, где они крепятся к мышцам. Характерные симптомы локтевого эпикондилита — боль колющего типа, боль в локте при движении руки, отек в области рядом с локтем, покраснение кожи. Эпикондилит может быть острым или хроническим, закончиться ослаблением мышц.