Причины, по которым болит локоть и что с этим делать
Боль в локте, наверное, самая частая жалоба после болей в спине или коленке. Почему может болеть локоть? Обсуждаем самые частые причины боли в локте!
Вывих или перелом:
сильная и резкая боль в локте;
гематома и отек в области локтя;
деформация сустава, неестественный изгиб локтя;
выступающая кость при открытом переломе;
ограниченность движений рукой: не получается повернуть руку, пошевелить пальцами.
Что делать? Срочно обратиться в травмпункт. Диагноз ставится по рентгеновскому снимку, лечение назначает врач-травматолог.
Ушиб:
Острая боль в локте может возникнуть при ударе. От ушиба страдают нервные окончания, может возникнуть отек. Но острая боль быстро проходит, отек, который давит на нервные окончания, и ноющая боль от него пройдет спустя пару дней.
Тендинит или стрессовый перелом:
От однотипных движений, повторяющихся нагрузок (например, при работе на конвейере, игры в теннис, гольф, волейбол) может возникнуть воспаление сухожилий — тендинит.
Классифицируется в зависимости от того, какое сухожилие воспалено:
локоть теннисиста — воспаление сухожилия с внешней стороны;
локоть гольфиста — воспаление сухожилия с внутренней стороны локтевого сустава.
Кроме тендинита, однотипные движения могут стать причиной стрессового перелома. Это небольшая трещина в кости, но при постоянной травме она может перерасти в настоящий перелом.
Защемление нерва:
Это еще одна возможная ситуация при повторяющихся движениях рукой, постоянной нагрузке, ударе руки. В этом случае один из нервов защемляется окружающими тканями, а любое движение может причинять боль, онемение, покалывание и жжение.
Бурсит:
Это воспаление бурсы — локтевой сумки, когда сустав опухает и наполняется жидкостью. Локоть при этом кажется теплым на ощупь, в области сустава возникает припухлость. Причиной бурсита может быть повышенная нагрузка на локоть, ушиб или переохлаждение. При бурситах важно своевременно обратиться к врачу, чтобы избежать опасных осложнений, которые потребуют хирургического вмешательства для лечения.
Растяжение связок:
Это травма, к которой могут привести излишне резкие и сильные движения, падение на прямую руку. При растяжении возникает небольшой отек, боль в локте. Ключевое отличие от перелома — рукой можно двигать.
Эпикондилит:
Это воспаление или микротрещина сухожилий в местах, где они крепятся к мышцам. Характерные симптомы локтевого эпикондилита — боль колющего типа, боль в локте при движении руки, отек в области рядом с локтем, покраснение кожи. Эпикондилит может быть острым или хроническим, закончиться ослаблением мышц.
Опубликовано: Ангелина Крент
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