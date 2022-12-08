Макрон анонсировал бесплатные презервативы для молодёжи Франции в 2023 году
2022-12-08 21:52
Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что со следующего года молодые жители страны смогут получать презервативы бесплатно.
Вечером четверга французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что начиная с 2023 года молодое население Франции сможет получать бесплатный доступ к презервативам. По словам Макрона, речь идёт о безвозмездной выдаче традиционных средств наружной контрацепции для молодёжи в возрасте от 18 до 25 лет.
При этом Эммануэль Макрон не стал пояснять, как именно будет проходить процедура выдачи презервативов подросткам, однако пообещал, что в будущем профильные органы Франции выступят с уточняющим пресс-релизом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
WP: бизнесмен Ахметов обвинил Зеленского в попытке захватить власть на Украине
Лидер ЛДПР Слуцкий и глава ЧВК «Вагнер» Пригожин устроили публичный скандал
Reuters: Кличко допустил «апокалипсис» в Киеве зимой из-за ракетных ударов РФ
Гаврилов: атаки БПЛА ВСУ российских аэродромов могли создать угрозу ядерной безопасности
Меркель: Киев использовал Минские соглашения для подготовки к войне