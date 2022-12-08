Макрон анонсировал бесплатные презервативы для молодёжи Франции в 2023 году

Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что со следующего года молодые жители страны смогут получать презервативы бесплатно.

Вечером четверга французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что начиная с 2023 года молодое население Франции сможет получать бесплатный доступ к презервативам. По словам Макрона, речь идёт о безвозмездной выдаче традиционных средств наружной контрацепции для молодёжи в возрасте от 18 до 25 лет.

При этом Эммануэль Макрон не стал пояснять, как именно будет проходить процедура выдачи презервативов подросткам, однако пообещал, что в будущем профильные органы Франции выступят с уточняющим пресс-релизом.