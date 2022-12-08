В городе Кривой Рог Днепропетровской области прогремели взрывы
2022-12-08 22:43
Украинские СМИ сообщают о прогремевших в городе Кривой Рог Днепропетровской области взрывах.
В четверг ночью, 8 декабря 2022 года, украинское интернет-издание «Страна», со ссылкой на местные Telegram-каналы, сообщило о том, что в городе Кривой Рог прогремела серия взрывов.
В настоящее время официальной информации о возможной причине звуков взрывов в административном центре Криворожского района нет, в городе не объявлена воздушная тревога.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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В городе Кривой Рог Днепропетровской области прогремели взрывы
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