В Австралии нашли останки морской рептилии возрастом 100 млн лет

Кассандра Принс, ее сестра Синтия и двоюродная сестра Салли занимаются выращиванием крупного рогатого скота. Однако всех троих объединяет не только профессия, но и страсть — поиски окаменелостей.

Пока у трио Rock Chicks, как они сами себя называют, не было значительных достижений на этом поприще. Однако теперь все изменилось — фермеры из Квинсленда обнаружили череп и фрагмент тела гигантского эласмозавра. Таких впечатляющих экземпляров этого вида в Австралии ранее не находили.

Окаменелые останки длинношеего эласмозавра — доисторической морской рептилии, принадлежащей к отряду плезиозавров, — были найдены палеонтологами-любителями на ферме Кассандры. Интересно, что трио Rock Chicks обнаружило останки другого плезиозавра поблизости всего несколькими неделями ранее.

Однако, хотя эта более ранняя находка не была слишком значительной, обнаружение окаменелости эласмозавра можно считать сенсацией.

Это первый обнаруженный в Австралии череп эласмозавра, дополнительно соединенный с телом, а точнее его крупным фрагментом. Информация, которую он предоставляет, может позволить ученым расшифровать историю других окаменелостей, находящихся в местных музеях .

Неудивительно, что австралийские палеонтологи сравнивают эту окаменелость со знаменитым Розеттским камнем — памятником, позволившим ученым читать египетские иероглифы.

Именно поэтому доктор Эспен Кнутсен, старший куратор отдела палеонтологии Квинслендского музея, говорит, что находку этой окаменелости можно считать прорывом не только для австралийской, но и для мировой палеонтологии, ведь останки этого вида крайне редки.

Окаменелость с фермы Кассандры Принц уникальна по одной причине — это череп в сочетании с фрагментом тела. В Квинслендском музее уже есть один череп эласмозавра, а также несколько торсов, но череп, прикрепленный к туловищу, еще никто не находил. Это предоставит ученым информацию о строении тела Ласмозавра. Эти морские рептилии были около восьми метров в длину, с маленькими головами и очень длинными шеями.

По словам Эспена Кнутсена, у эласмозавра из Квинсленда есть полный череп, шея и передняя половина тела, потому что он был разломан пополам каким-то могущественным хищником. Это заставило несъеденный остаток трупа опуститься на дно тогдашнего моря.

Это предварительная теория, которую группа палеонтологов из Квинслендского музея будет проверять в ближайшие годы. Эласмозавра, найденного тремя фермерами, назвали "Маленьким принцем".