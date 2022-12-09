Стало известно, кто заменит беременную Орлову в качестве ведущей в Доме 2

Очень скоро нынешняя ведущая реалити-шоу "Дом 2" Ольга Орлова уйдет в декрет. Кто заменит знаменитость в этом статусе?

Один из участников "Дома 2" Иван Барзиков проболтался в эфире, что Ольгу Орлову заменит Степан Меньщиков, который станет ведущим проекта.

Меньщиков - экс-участник реалити-шоу, входивший в "золотой состав", строивший любовь перед камерами одним из первых.

Степан пытался построить отношения с Аленой Водонаевой и Викторией Боней, которые тоже стали известными благодаря телевизионному проекту.