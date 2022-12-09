Дапкунайте стала еле узнаваемой после отъезда из России
2022-12-09 13:05
Известная в России актриса Ингебора Дапкунайте обосновалась в Брюсселе после запуска СВО. Недавно знаменитость опубликовала свое фото, на котором сама на себя не похожа.
После начала спецоперациии РФ в Украине актриса Ингебора Дапкунайте обосновалась в Брюсселе.
Долгое время звезда экрана не выходила на связь.
Совсем недавно артистка наконец опубликовала в соцсетях фото, где она находится в окружении друзей.
Фанаты знаменитости с трудом ее узнали, так как уставшая и постаревшая актриса предстала на снимках без макияжа, и только улыбка осталась неизменной.
Опубликовано: Наталья Гончарова