Дапкунайте стала еле узнаваемой после отъезда из России

Известная в России актриса Ингебора Дапкунайте обосновалась в Брюсселе после запуска СВО. Недавно знаменитость опубликовала свое фото, на котором сама на себя не похожа.

После начала спецоперациии РФ в Украине актриса Ингебора Дапкунайте обосновалась в Брюсселе.

Долгое время звезда экрана не выходила на связь.

Совсем недавно артистка наконец опубликовала в соцсетях фото, где она находится в окружении друзей.

Фанаты знаменитости с трудом ее узнали, так как уставшая и постаревшая актриса предстала на снимках без макияжа, и только улыбка осталась неизменной.