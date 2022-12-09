Жена Мартиросяна призналась, что ее раздражает Алсу
Жена юмориста Гарика Мартиросяна Жанна призналась, что ее раздражает "молодая" Алсу, снявшаяся в проекте ТНТ "Самоирония судьбы".
Супруга комика Гарика Мартиросяна Жанна отреагировала на образ певицы Алсу в картине "СамоИрония судьбы!". Та утверждает, что "молодая" исполнительница вызывает у нее раздражение.
Алсу разместила в соцсетях снимок, где она пребывает в образе из своего клипа "Зимний сон". Артистка вопроизвела свой образ в клипе на композицию "Зимний сон", которая сделала ее известной.
Знаменитость утверждает, что именно в таком амплуа ее увидят зрители новогодней картины "СамоИронии судьбы!".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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