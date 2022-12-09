Меськова вышла замуж в третий раз за телережиссера Вайнберга

Звезда сериала "Сладкая жизнь" Анастасия Меськова вышла замуж уже в третий раз за телережиссера Михаила Вайнберга.

Звезда сериала "Сладкая жизнь" Анастасия Меськова сочеталась узами брака уже в третий раз. О торжестве звезда ничего не рассказывала, а о радостном событии в жизни подруги сообщила ее коллега Мария Шумакова.

В соцсетях Шумакова рассказала о важном дне. После она разместила видео на пороге ЗАГСа в Барвихе.

Будущий супруг Меськовой - телережиссер Михаил Вайнберг.