Меськова вышла замуж в третий раз за телережиссера Вайнберга
2022-12-09 14:14
Звезда сериала "Сладкая жизнь" Анастасия Меськова вышла замуж уже в третий раз за телережиссера Михаила Вайнберга.
Звезда сериала "Сладкая жизнь" Анастасия Меськова сочеталась узами брака уже в третий раз. О торжестве звезда ничего не рассказывала, а о радостном событии в жизни подруги сообщила ее коллега Мария Шумакова.
В соцсетях Шумакова рассказала о важном дне. После она разместила видео на пороге ЗАГСа в Барвихе.
Будущий супруг Меськовой - телережиссер Михаил Вайнберг.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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