Рябков допустил понижение уровня отношений России и США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков высказался об отношениях с США.

Сергей Рябков, занимающий пост заместителя главы Министерства иностранных дел России, прокомментировал отношения с США.

По словам Рябкова, Соединенные Штаты Америки могут захотеть понизить уровень отношений с Российской Федерацией.

"Нельзя исключать, что США захотят понизить уровень дипломатических отношений с Россией", - приводит RT заявление Рябкова.