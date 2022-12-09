Рябков допустил понижение уровня отношений России и США
2022-12-09 14:33
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков высказался об отношениях с США.
Сергей Рябков, занимающий пост заместителя главы Министерства иностранных дел России, прокомментировал отношения с США.
По словам Рябкова, Соединенные Штаты Америки могут захотеть понизить уровень отношений с Российской Федерацией.
"Нельзя исключать, что США захотят понизить уровень дипломатических отношений с Россией", - приводит RT заявление Рябкова.
Опубликовано: Николай Скира
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