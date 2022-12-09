Дунаевский хочет забрать детей у супруги, с которой разводится
2022-12-09 14:34
Звезда картины "Курьер" Федор Дунаевский намерен забрать детей у суруги Ирины, которая изменила ему с массажистом.
Актер Федор Дунаевский заявил, что хочет забрать детей у своей жены Ирины, которая подала на развод спустя 17 лет брака, изменив мужу с массажистом.
Ирина желает, чтобы их дети Стефан и Нина проживали с ней, а Дунаевский выплачивал ей алименты. Актер не согласен с условиями бывшей.
Артист пытается отсудить наследников у экс-возлюбленной.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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