Дунаевский хочет забрать детей у супруги, с которой разводится

Звезда картины "Курьер" Федор Дунаевский намерен забрать детей у суруги Ирины, которая изменила ему с массажистом.

Актер Федор Дунаевский заявил, что хочет забрать детей у своей жены Ирины, которая подала на развод спустя 17 лет брака, изменив мужу с массажистом.

Ирина желает, чтобы их дети Стефан и Нина проживали с ней, а Дунаевский выплачивал ей алименты. Актер не согласен с условиями бывшей.

Артист пытается отсудить наследников у экс-возлюбленной.