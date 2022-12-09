Лукашенко пообещал обнародовать планы Запада развязать войну в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о планах запада начать войну в Украине.

Александр Лукашенко рассказал о том, что страны Запада намеревались развязать в Украине полномасштабную войну.

Президент заявил о том, что Запад после протестов в Беларуси хотел начать войну на Донбассе.

В ближайшее время, по словам белорусского президента, Беларусь обнародует данные об этом.

"Лукашенко анонсировал обнародование фактов, подтверждающих, что Запад хотел начать войну в Донбассе после массовых беспорядков в Белоруссии в 2020 году", - пишет News.ru