Асмус заявила, что продолжает проживать с бывшим супругом Харламовым под одной крышей из-за его угроз в ее адрес
Актриса Кристина Асмус утверждает, что не съехала от бывшего мужа с дочкой, так как Гарик Харламов угрожал ей, запрещая покидать жилище.
Актриса Кристина Асмус взорвалась после публичной шутки ее бывшего мужа, комика Гарика Бульдога Харламова про "обоссаный и облеванный" дом, который якобы оставил ей юморист.
В результате совместных разборок оказалось, что не только супруги живут под одной крышей после развода, но и мама Харламова.
Кристина подтвердила, что все трое живут в одном доме все это время.
Артистка также раскрыла причину того, почему не съехала с дочкой от бывшего. Тот угрожал экс-супруге при попытке уехать, а покупать жилье им отказался.
Такую жизнь знаменитость считает ненормальной по той причине, что ребенок должен видеть счастливых родителей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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