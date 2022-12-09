Асмус заявила, что продолжает проживать с бывшим супругом Харламовым под одной крышей из-за его угроз в ее адрес

Актриса Кристина Асмус утверждает, что не съехала от бывшего мужа с дочкой, так как Гарик Харламов угрожал ей, запрещая покидать жилище.

Актриса Кристина Асмус взорвалась после публичной шутки ее бывшего мужа, комика Гарика Бульдога Харламова про "обоссаный и облеванный" дом, который якобы оставил ей юморист.

В результате совместных разборок оказалось, что не только супруги живут под одной крышей после развода, но и мама Харламова.

Кристина подтвердила, что все трое живут в одном доме все это время.

Артистка также раскрыла причину того, почему не съехала с дочкой от бывшего. Тот угрожал экс-супруге при попытке уехать, а покупать жилье им отказался.

Такую жизнь знаменитость считает ненормальной по той причине, что ребенок должен видеть счастливых родителей.