Лукашенко: Запад намеревался развязать войну на Донбассе после протестов в Беларуси в 2020 году
Президент Беларуси заявил, что у него есть данные о намерении Запада развязать войну в Украине.
Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко пообещал обнародовать данные о планах Запада относительно Украине.
Лукашенко заявил, что после протестов в Беларуси, проходивших в 2020 году, Запад намеревался развязать войну на Донбассе.
"Лукашенко заявил, что Минск опубликует факты относительно планов Запада «начать войну в Донбассе» после мятежа в Беларуси в 2020 году", - пишет RT.
Опубликовано: Николай Скира
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