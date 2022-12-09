Лукашенко: Запад намеревался развязать войну на Донбассе после протестов в Беларуси в 2020 году

Президент Беларуси заявил, что у него есть данные о намерении Запада развязать войну в Украине.

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко пообещал обнародовать данные о планах Запада относительно Украине.

Лукашенко заявил, что после протестов в Беларуси, проходивших в 2020 году, Запад намеревался развязать войну на Донбассе.

"Лукашенко заявил, что Минск опубликует факты относительно планов Запада «начать войну в Донбассе» после мятежа в Беларуси в 2020 году", - пишет RT.