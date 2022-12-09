Лолита призналась, что добирается до концертов на электричках, предъявляя пенсионное удостоверение

Певица Лолита Милявская поразила признанием. Оказывается, знаменитость добирается до места проведения своих концертов на электричках, демонстрируя при этом пенсионное удостоверение контролерам.

59-летняя Лолита Милявская сообщила, что не стесняется ездить по пенсионному удостоверению на электричках.

Знаменитость добирается таким образом на свои концерты, чтобы избежать автомобильных пробок.

Таким же образом Милявская добирается и к себе на дачу как пенсионер, не тратя ни копейки.

Никто не пристает к звезде сцены, так как не узнает ее. Лолита старается ни с кем не разговаривать, так как ее выдает голос.