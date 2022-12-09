Лолита призналась, что добирается до концертов на электричках, предъявляя пенсионное удостоверение
2022-12-09 15:15
Певица Лолита Милявская поразила признанием. Оказывается, знаменитость добирается до места проведения своих концертов на электричках, демонстрируя при этом пенсионное удостоверение контролерам.
59-летняя Лолита Милявская сообщила, что не стесняется ездить по пенсионному удостоверению на электричках.
Знаменитость добирается таким образом на свои концерты, чтобы избежать автомобильных пробок.
Таким же образом Милявская добирается и к себе на дачу как пенсионер, не тратя ни копейки.
Никто не пристает к звезде сцены, так как не узнает ее. Лолита старается ни с кем не разговаривать, так как ее выдает голос.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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