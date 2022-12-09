Лукашенко рассказал, как можно достичь мира в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о восстановлении мира в Украине.

Белорусский президент назвал способ, благодаря которому можно достичь мира на территории Украины.

По словам Александра Лукашенко, для достижения мира в Украине необходимо сесть за стол переговоров.

"Надо сесть за стол переговоров и там в тишине, спокойствии обсуждать все вопросы: кто что должен освободить - или Россия, или Украина. Если этих шагов нет, читай: они не хотят этих переговоров и разговоров", - заявил Лукашенко.