Лукашенко рассказал, как можно достичь мира в Украине
Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о восстановлении мира в Украине.
Белорусский президент назвал способ, благодаря которому можно достичь мира на территории Украины.
По словам Александра Лукашенко, для достижения мира в Украине необходимо сесть за стол переговоров.
"Надо сесть за стол переговоров и там в тишине, спокойствии обсуждать все вопросы: кто что должен освободить - или Россия, или Украина. Если этих шагов нет, читай: они не хотят этих переговоров и разговоров", - заявил Лукашенко.
Опубликовано: Николай Скира
-
-
-
Лолита призналась, что добирается до концертов на электричках, предъявляя пенсионное удостоверение
Певица Лолита Милявская поразила признанием. Оказывается, знаменитость добирается до места проведения своих концертов на электричках, демонстрируя при этом пенсионное удостоверение контролерам.Подробнее...
WP: бизнесмен Ахметов обвинил Зеленского в попытке захватить власть на Украине
Леонов снимется в продолжении сериала Папины дочки
Национальный банк Беларуси исключил евро из валютной корзины
Лукашенко рассказал, как можно достичь мира в Украине
Reuters: Кличко допустил «апокалипсис» в Киеве зимой из-за ракетных ударов РФ