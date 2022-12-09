Леонов снимется в продолжении сериала Папины дочки

Актера Андрея Леонова зрители увидят и в продолжении популярного сериала "Папины дочки".

Официальных заявлений по поводу съемок продолжения сериала "Папины дочки" не было, но, видимо, проект все-таки продлят.

Актер Андрей Леонов (отец Галины Сергеевны, Пуговки и прочих девочек) в своих соцсетях он разместил снимок кадра из сериала, подписав его: "Покой нам только снится".

До этого Лиза Арзамасова, играющая в картине одну из главных ролей, опубликовала фото со сценарием 1-ой серии продолжения сериала.