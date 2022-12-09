Лукашенко: Россия и Украина должны договориться о том, кто и что должен освободить
Белорусский президент призвал все стороны украинского конфликта к переговорам.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко предложил сторонам украинского конфликта есть за стол переговоров.
Лукашенко отметил, что только путем переговоров можно решить лишь путем ведения диалога.
Также он добавил, что Россия и Украина должны решить, кто какие территории должен освобождать.
"Надо сесть за стол переговоров и там в тишине, спокойствии обсуждать все вопросы: кто что должен освободить - или Россия, или Украина. Если этих шагов нет, читай: они не хотят этих переговоров и разговоров", - сказал Лукашенко.
Опубликовано: Николай Скира
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