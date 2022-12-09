Джигурда получит российский паспорт, чему очень рад

Никита Джигурда - уроженец Украины. Теперь актер решил получить российское гражданство.

Актер Никита Джигурда наконец получит гражданство России. Случится это после того, как он присягнет на верность России.

Артист - уроженец Киева, но считает себя русским человеком.

Джигурда - не первый иностранец, получивший паспорт РФ. Этой чести до него уже были удостоены уругвайская певица и актриса Наталья Орейро, австрийский велогонщик Шейн Перкинс, сербский актер Милош Бикович, режиссер театра из Испании Анхель Гутьеррес