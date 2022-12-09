Молочников трогательно поздравил бывшую жену Варнаву с днем рождения
Кинорежиссер Александр Молочников трогательно поздравил свою экс-супругу, юмористку и актрису Екатерину Варнаву с днем рождения, который она празднует 9 декабря.
Режиссер Александр Молочников поздравил бывшую жену, актрису и звезду "Comedy Woman" Екатерину Варнаву с днем рождения.
Знаменитости сегодня, 9 декабря, исполнилось 38 лет.
В честь этой даты бывший возлюбленный Варнавы разместил в соцсетях несколько снимков с Екатериной, сопроводив их трогательным поздравлением.
Он назвал артистку талантливой, красивой и нечеловечески доброй.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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