Молочников трогательно поздравил бывшую жену Варнаву с днем рождения

APS
2022-12-09 15:48

Кинорежиссер Александр Молочников трогательно поздравил свою экс-супругу, юмористку и актрису Екатерину Варнаву с днем рождения, который она празднует 9 декабря.

Режиссер Александр Молочников поздравил бывшую жену, актрису и звезду "Comedy Woman" Екатерину Варнаву с днем рождения.

Знаменитости сегодня, 9 декабря, исполнилось 38 лет.

В честь этой даты бывший возлюбленный Варнавы разместил в соцсетях несколько снимков с Екатериной, сопроводив их трогательным поздравлением.

Он назвал артистку талантливой, красивой и нечеловечески доброй.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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