Власова обвинила Ваенгу в плагиате в эфире программы Судьба человека с Корчевниковым
Певица Наталья Власова, будучи гостьей ток-шоу Бориса Корчевникова, рассказала о причине ее конфликта с коллегой Еленой Ваенгой.
Исполнительница Наталья Власова назвала причину конфликта с Еленой Ваенгой в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.
Артистки дружили с училища при консерватории, но после того, как песня Власовой "Я у твоих ног" побила все рекорды по популярности, Ваенга прервала общение с подругой.
После приятельницы возобновили отношения, но долго это не продлилось. В одной из песен Ваенги Власова услышала свою мелодию, обвинив ту в плагиате.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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