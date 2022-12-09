Власова обвинила Ваенгу в плагиате в эфире программы Судьба человека с Корчевниковым

Певица Наталья Власова, будучи гостьей ток-шоу Бориса Корчевникова, рассказала о причине ее конфликта с коллегой Еленой Ваенгой.

Исполнительница Наталья Власова назвала причину конфликта с Еленой Ваенгой в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

Артистки дружили с училища при консерватории, но после того, как песня Власовой "Я у твоих ног" побила все рекорды по популярности, Ваенга прервала общение с подругой.

После приятельницы возобновили отношения, но долго это не продлилось. В одной из песен Ваенги Власова услышала свою мелодию, обвинив ту в плагиате.