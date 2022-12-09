Васильев признался, что хранит у себя 16 платьев Пугачевой
Историк Александр Васильев прзнался, что у него в коллекции хранится 16 платьев певицы Аллы Пугачевой.
Историк моды и дизайнер Александр Васильев признался, что в его коллекции находится 16 платьев Аллы Пугачевой, которые ему подарила сама артистка.
Васильев - владелец крупнейшей в РФ коллекции винтажных вещей. Все эти наряды подарены ему известными личностями.
Что касается Аллы Борисовны, историк моды прибыл в ее замок, артистка показала ему свой гардероб, а тот выбрал 16 образов. Об этом эксперт в сфере моды рассказал в интервью "МК".
У Пугачевой огромная коллекция платьев разных эпох.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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