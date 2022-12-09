Запашный вынужден сделать операцию после нападения на него тигра
Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный пострадал от нападения тигра. Теперь, когда шрам на лице затянулся, дрессировщик сделает лазерную операцию, чтобы шрам стал менее заметен.
Эдгард Запашный после того, как на него напал тигр, не брал больничный и не отменял представления.
Медики сразу зашили рану на лице артиста цирка, а теперь, когда все затянулось, Запашному предстоит лазерная операция, чтобы сделать шрам менее заметным.
Дрессировщик всегда предупреждает собственных учеников, что к их профессии нужно подходить очень серьезно.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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