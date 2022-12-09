В МИД РФ вызвали посла Канады в Москве Элисон ЛеКлэр

В российское внешнеполитическое ведомство вызвали посла Канады в Москве Элисон ЛеКлэр.

В пятницу, 9 декабря 2022 года, пресс-служба Министерства иностранных дел России в официальном Telegram-канале сообщила о том, что посол Канады в Москве Элисон ЛеКлэр вызвана в российское внешнеполитическое ведомство на фоне участившихся безосновательных вызовов посла РФ в Оттаве Олега Степанова в МИД Канады.

В российском МИДе указали ЛеКлэр на военные преступления поддерживаемого Оттавой киевского режима, а также подчеркнули факт того, что в атмосфере русофобии, нагнетаемой политическим руководством Канады, подобного рода демарши выходят за рамки нормальной дипломатической практики.