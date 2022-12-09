Кристен Стюард станет главой жюри Берлинского фестиваля в 2023 году

Актриса Кристен Стюард возглавит жюри Берлинского фестиваля в грядущем году

Актриса Кристен Стюарт - президент международного жюри 73-го Берлинского кинофестиваля, который намечен на 16 - 26 февраля 2023-го года.

В таком почетном статусе мировая знаменитость выступает впервые.

Популярность актрисе подарили такие картины, как "Комната страха" (2002) и "Сумерки" (2008). В 2021 году вышел фильм "Спенсер", где Стюарт сыграла принцессу Диану, став номинанткой на премию "Оскар".