Кристен Стюард станет главой жюри Берлинского фестиваля в 2023 году
Актриса Кристен Стюард возглавит жюри Берлинского фестиваля в грядущем году
Актриса Кристен Стюарт - президент международного жюри 73-го Берлинского кинофестиваля, который намечен на 16 - 26 февраля 2023-го года.
В таком почетном статусе мировая знаменитость выступает впервые.
Популярность актрисе подарили такие картины, как "Комната страха" (2002) и "Сумерки" (2008). В 2021 году вышел фильм "Спенсер", где Стюарт сыграла принцессу Диану, став номинанткой на премию "Оскар".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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