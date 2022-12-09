Ливанов рассказал, что перестал дружить с Кончаловским из-за того, что тот украл у него идею создания картины Андрей Рублев

Актер Василлий Ливанов - автор идеи создания картины об иконописце Андрее Рублеве, которую без спроса у него позаимствовал режиссер Андрей Кончаловский, из-за чего артист перестал с ним водить дружбу.

Знаменитый актер Василий Ливанов рассказал в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым, почему прекратил общение с режиссером Андреем Кончаловским.

Оказывается, идея создания картины об иконописце Андрее Рублеве принадлежала Ливанову, а воплотил ее в жизнь Кончаловский, который не поставил об этом в известность автора идеи.

Позднее режиссер извинился перед бывшим другом, но Ливанов после этого приятельские отношения с ним не возобновил, так как доверия к этому человеку у него не осталось.