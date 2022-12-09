Путин исключил возможность проведения дополнительной мобилизации

Президент России Владимир Путин заявил, что речи о дополнительной мобилизации в стране не идёт.

В пятницу, 9 декабря 2022 года, президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Кыргызстане заявил о том, что в настоящее время нет никаких факторов, которые могли бы стать причиной проведения дополнительной мобилизации для участия в спецоперации.

Путин также напомнил, что на данный момент лишь 150 000 из 300 000 призванных в ряды российской армии в рамках частичной мобилизации находятся в зоне проведения спецоперации.