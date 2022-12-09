Путин исключил возможность проведения дополнительной мобилизации
Президент России Владимир Путин заявил, что речи о дополнительной мобилизации в стране не идёт.
В пятницу, 9 декабря 2022 года, президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Кыргызстане заявил о том, что в настоящее время нет никаких факторов, которые могли бы стать причиной проведения дополнительной мобилизации для участия в спецоперации.
Путин также напомнил, что на данный момент лишь 150 000 из 300 000 призванных в ряды российской армии в рамках частичной мобилизации находятся в зоне проведения спецоперации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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