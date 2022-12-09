Беременная Моряк показала свою фигуру в купальнике

Супруга режиссера Сарика Андреасяна, актриса Лиза Моряк выложила в соцсетях свой снимок с огромным животом.

Беременная актриса Лиза Моряк выложила в сеть откровенное фото. Жена режиссера Сарика Андреасяна продемонстрировала фигуру в купальнике.

Знаменитости в настоящее время отдыхают в Дубае.

Моряк и Андреасян ждут дочь. Ребенок должен родится в следующем году.

Для артистки - это первые роды. У режиссера уже есть двое детей от предыдущего брака.