Беременная Моряк показала свою фигуру в купальнике
2022-12-09 17:23
Супруга режиссера Сарика Андреасяна, актриса Лиза Моряк выложила в соцсетях свой снимок с огромным животом.
Беременная актриса Лиза Моряк выложила в сеть откровенное фото. Жена режиссера Сарика Андреасяна продемонстрировала фигуру в купальнике.
Знаменитости в настоящее время отдыхают в Дубае.
Моряк и Андреасян ждут дочь. Ребенок должен родится в следующем году.
Для артистки - это первые роды. У режиссера уже есть двое детей от предыдущего брака.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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