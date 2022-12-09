Прилучный рассказал, что любовь с Брутян на его характер никак не повлияла

Актер Павел Прилучный рассказал в интервью, что, когда женился на Зепюр Брутян, жизнь стала складываться по-другому, но от этого он сам не изменился.

Актер Павел Прилучный рассказал в интервью "Вокруг ТВ", что его женитьба на молодой коллеге Зепюр Брутян на него никак не повлияла.

Прилучный утверждает, что остался прежним. Более того, артист утверждает, что брак никак не должен менять личность, а только мотивировать на большие достижения.

Прилучный похвастался, что они с женой понимают друг друга не только в жизни, но и на съемках, так как закончили одну театральную школу.