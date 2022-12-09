Шойгу: страны ШОС и СНГ намерены наращивать военное сотрудничество
Министр обороны России заявил, что страны-участницы ШОС и СНГ намерены наращивать сотрудничество в военной сфере.
9 декабря пресс-служба Министерства обороны России в официальном Telegram-канале, со ссылкой на главу ведомства Сергея Шойгу, сообщила о том, что страны Шанхайской организации сотрудничества и Содружества Независимых Государств заинтересованы в углублении военного сотрудничества.
Шойгу по итогам встречи глав оборонных ведомств стран ШОС и СНГ также заявил о том, что участники заседания считают необходимыми совершенствование механизма обмена информацией в сфере безопасности и проведение регулярных мероприятий оперативной и боевой подготовки по противодействию международным террористам.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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