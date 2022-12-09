Ивлеева призналась, что хочет возобновить отношения с бывшим мужем Элджеем

Блогер и актриса Настя Ивлеева поделилась в соцсетях признанием, что желает снова строить отношения со своим экс-супругом Элджееем.

Настя Ивлеева и Алексей Узенюк, известный публике как Элджей, официально расстались в августе 2021 года. Артисты уверяли, что сохранили дружеские отношения.

В настоящее время Ивлеева принимает участие в реалити-шоу, цель которого - найти возлюбленного.

Элджей проводил время в ночном клубе с девушкой, которую обнимал.

На этом фоне новый пост Насти в соцсетях удивляет, ведь она утверждает, что хочет снова строить отношения с бывшим мужем.