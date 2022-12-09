Ивлеева призналась, что хочет возобновить отношения с бывшим мужем Элджеем
Блогер и актриса Настя Ивлеева поделилась в соцсетях признанием, что желает снова строить отношения со своим экс-супругом Элджееем.
Настя Ивлеева и Алексей Узенюк, известный публике как Элджей, официально расстались в августе 2021 года. Артисты уверяли, что сохранили дружеские отношения.
В настоящее время Ивлеева принимает участие в реалити-шоу, цель которого - найти возлюбленного.
Элджей проводил время в ночном клубе с девушкой, которую обнимал.
На этом фоне новый пост Насти в соцсетях удивляет, ведь она утверждает, что хочет снова строить отношения с бывшим мужем.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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