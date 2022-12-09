Гладков: ВСУ обстреляли хутор Панков в Белгородской области
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле украинскими бойцами хутора Панков Шебекинского городского округа.
9 декабря губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале сообщил о том, что служащие Вооружённых сил Украины обстреляли хутор Панков Шебекинского городского округа, жертв среди мирных жителей населённого пункта нет.
Гладков добавил, что в результате данной атаки со стороны ВСУ в белгородском хуторе украинским снарядом пробита крыша и повреждены хозпостройки частного домовладения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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