Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле украинскими бойцами хутора Панков Шебекинского городского округа.

9 декабря губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале сообщил о том, что служащие Вооружённых сил Украины обстреляли хутор Панков Шебекинского городского округа, жертв среди мирных жителей населённого пункта нет.

Гладков добавил, что в результате данной атаки со стороны ВСУ в белгородском хуторе украинским снарядом пробита крыша и повреждены хозпостройки частного домовладения.