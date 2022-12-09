Галкин общался с подписчицей на украинском языке
Максим Галкин опубликовал комментарий на украинском языке, чтобы пообщаться со своей подписчицей.
Украинка задала Максиму Галкину вопрос о том, почему он все еще подписан на Полину Гагарину, Надежду Бабкину, Ларису Долину, Олега Газманова, Николая Баскова и других звезд, выступающих за спецоперацию РФ в Украине.
Юморист ответил своей подписчице на украинском языке, отметив, что не желает быть мелочным и отписываться от коллег.
Галкин заметил, что после запуска СВО многие коллеги, с которыми он был раньше в чудесных отношениях, отписались от него. Следовать такому примеру артист не намерен.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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