Delfi: МВД Латвии запретило въезд в страну экс-ведущему телеканала «Дождь» Алексею Коростелеву
МВД Латвии внесло в чёрный список бывшего ведущего телеканала «Дождь» Алексея Коростелева, запретив ему въезд в страну.
9 декабря прибалтийское интернет-издание Delfi сообщило о том, что Министерство иностранных дел Латвийской Республики запретило въезд в страну бывшему ведущему телеканала «Дождь» Алексею Коростелеву, уволенного после слов в прямом эфире о необходимости оказания помощи российским военнослужащим.
Отмечается, что Коростелев, который в настоящее время находится в Грузии, имеет право обжаловать решение МВД Латвии, принятое по предложению Службы госбезопасности страны, в суде.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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