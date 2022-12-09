Delfi: МВД Латвии запретило въезд в страну экс-ведущему телеканала «Дождь» Алексею Коростелеву

МВД Латвии внесло в чёрный список бывшего ведущего телеканала «Дождь» Алексея Коростелева, запретив ему въезд в страну.

9 декабря прибалтийское интернет-издание Delfi сообщило о том, что Министерство иностранных дел Латвийской Республики запретило въезд в страну бывшему ведущему телеканала «Дождь» Алексею Коростелеву, уволенного после слов в прямом эфире о необходимости оказания помощи российским военнослужащим.

Отмечается, что Коростелев, который в настоящее время находится в Грузии, имеет право обжаловать решение МВД Латвии, принятое по предложению Службы госбезопасности страны, в суде.