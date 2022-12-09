CNN: США может рассмотреть передачу Украине кассетных бомб

Как сообщает телеканал CNN, администрация президента США Джо Байдена рассматривает просьбу Украины о передаче ВСУ кассетных боеприпасов.

Украинские официальные лица и политики в последние месяцы обращались к лидеру США и членам Конгресса с просьбой предоставить украинским военным кассетные боеприпасы — оружие, запрещенное более чем в 100 странах, сообщает CNN.

Высокопоставленные чиновники в администрации Байдена месяцами рассматривают украинские обращения и до сих пор они не были отклонены, сообщил американский телеканал.

CNN пояснил, что от этого варианта никто не отказался, и он может быть использован, если запасы других боеприпасов станут опасно низкими. Источники говорят, что это предложение еще серьезно не рассматривалось в значительной степени из-за законодательных ограничений, которые Конгресс наложил на передачу кассетных боеприпасов.

Эти ограничения распространяются на боеприпасы, у которых процент неразорвавшихся составляет более одного процента, с перспективой долгосрочной угрозы для гражданского населения. Президент Джо Байден мог их обойти, но администрация дала понять украинцам, что в ближайшее время это вряд ли произойдет, отмечает телеканал.

Ни США, ни Украина не подписали Конвенцию о кассетных боеприпасах, которая запрещает использование, производство и накопление таких бомб из-за потенциального риска для мирных жителей. США начали отказываться от них в 2016 году.