Бородина вспомнила, как ее травили, когда она была беременна во второй раз
2022-12-09 20:00
Ведущая Ксения Бородина рассказала, что ее травили в период ожидания младшей дочери Теоны, сообщая о том, что ее супруг Омар Курбанов ей изменяет.
Ведущая Ксения Бородина в июле 2015 года связала себя узами брака уже во второй раз. Ее избранником стал бизнесмен Курбан Омаров.
Тогда знаменитость уже носила ребенка под сердцем, а в декабре того же года на свет появилась дочь Теона. Период ожидания второго ребенка Бородина вспоминает не хотя.
Звезда экрана утверждает, что ее травили целые группы, сообщая о том, что Омаров ей изменяет.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Бородина вспомнила, как ее травили, когда она была беременна во второй раз
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