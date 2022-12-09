Вайкуле исполняет композиции на русском языке, а ее украинские друзья ее в этом поддерживают

Прибалтийская певица Лайма Вайкуле продолжает петь на русском при поддержке своих друзей из Украины.

Лайма Вайкуле заявила, что исполнять свои русские хиты благодаря поддержке своих друзей-украинцев.

Вайкуле не смотрит на то, что ее критикуют российские слушатели. Она продолжает выступать с концертами, где поет на русском.

Поддержка в этом ее украинских друзей очень помогает.