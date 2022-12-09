Вайкуле исполняет композиции на русском языке, а ее украинские друзья ее в этом поддерживают
2022-12-09 20:04
Прибалтийская певица Лайма Вайкуле продолжает петь на русском при поддержке своих друзей из Украины.
Лайма Вайкуле заявила, что исполнять свои русские хиты благодаря поддержке своих друзей-украинцев.
Вайкуле не смотрит на то, что ее критикуют российские слушатели. Она продолжает выступать с концертами, где поет на русском.
Поддержка в этом ее украинских друзей очень помогает.
Опубликовано: Наталья Гончарова