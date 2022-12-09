Юлиан призвал проверять артистов на наркотики после драки, которую устроил Лепс в Питере
2022-12-09 21:18
Известный исполнитель Юлиан выразил возмущение поведением Григория Лепса, когда певец подрался с посетителем одного из питерских баров. Юлиан считает, что такие поступки звезд обязывают проверять их на употребление наркотиков.
Юлиан возмущен поведением Григория Лепса, ввязавшимся в драку в баре. Такие действия - безобразны и вынуждают проверять артистов на наркотики и алкоголь перед концертами.
Юлиан убежден, что необходимо жестко пресекать подобное. Неадекватное поведение не должно быть оставлено без внимания.
Штрафы или запрет выходить на сцену - наказания для "распоясавшихся" артистов.
Певец вспомнил, что недавно у него была простуда. Он выступал в таком состоянии, но не позволял себе швырять микрофон, как это сделал Лепс.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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