Юлиан призвал проверять артистов на наркотики после драки, которую устроил Лепс в Питере

Известный исполнитель Юлиан выразил возмущение поведением Григория Лепса, когда певец подрался с посетителем одного из питерских баров. Юлиан считает, что такие поступки звезд обязывают проверять их на употребление наркотиков.

Юлиан возмущен поведением Григория Лепса, ввязавшимся в драку в баре. Такие действия - безобразны и вынуждают проверять артистов на наркотики и алкоголь перед концертами.

Юлиан убежден, что необходимо жестко пресекать подобное. Неадекватное поведение не должно быть оставлено без внимания.

Штрафы или запрет выходить на сцену - наказания для "распоясавшихся" артистов.

Певец вспомнил, что недавно у него была простуда. Он выступал в таком состоянии, но не позволял себе швырять микрофон, как это сделал Лепс.