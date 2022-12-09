Барецкий подрался с блогером Ромой Желудем в студии шоу Поясни за

Шоумен Стас Барецкий ввязался в драку с блогером Ромой Желудем на съемках шоу "Поясни за", который не отличался корректностью.

Съемки шоу "Поясни за" закончилась дракой шоумена Стаса Барецкого и блогера Ромы Желудя.

Барецкий с самого начала передачи испытывал сильную неприязнь к Роме Желудю, который вел ведет себя не корректно, передразнивая шоумена, рассказывая о своих сексуальных похождениях, называя гостя "заей".

Барецкий дал собеседнику пощечину, после отказался отвечать на его вопросы, а после и вовсе стал с ним драться.