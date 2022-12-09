Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ обстреляли район Крытого рынка, есть повреждения

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинские военные обстреляли район Крытого рынка в центре города.

В пятницу ночью, 9 декабря 2022 года, мэр Донецка Алексей Кулемзин в официальном Telegram-канале сообщил о попаданиях украинских ракет в районе Крытого рынка в центре города.

Кулемзин добавил, что в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины повреждены несколько расположенных в Крытом рынке торговых точек. Информация о последствиях ночных «прилётов» уточняется.