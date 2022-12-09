Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ обстреляли район Крытого рынка, есть повреждения
2022-12-09 22:19
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинские военные обстреляли район Крытого рынка в центре города.
В пятницу ночью, 9 декабря 2022 года, мэр Донецка Алексей Кулемзин в официальном Telegram-канале сообщил о попаданиях украинских ракет в районе Крытого рынка в центре города.
Кулемзин добавил, что в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины повреждены несколько расположенных в Крытом рынке торговых точек. Информация о последствиях ночных «прилётов» уточняется.
Опубликовано: Диана Мудреченко
WP: бизнесмен Ахметов обвинил Зеленского в попытке захватить власть на Украине
СБУ провела обыски на территории Пустынно-Николаевского скита в Чернобыльской зоне
Национальный банк Беларуси исключил евро из валютной корзины
Три человека погибли в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Reuters: Кличко допустил «апокалипсис» в Киеве зимой из-за ракетных ударов РФ