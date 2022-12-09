Новая команда экспертов МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС
2022-12-09 23:09
В МАГАТЭ сообщили, что новая команда экспертов агентства прибыла на ЗАЭС в Энергодаре.
В пятницу, 9 декабря 2022 года, пресс-служба Международного агентства по атомной энергии в аккаунте Twitter сообщила о прибытии на территорию Запорожской АЭС уже четвёртой с сентября этого года команды экспертов МАГАТЭ.
Помимо прочего, на этой неделе по просьбе руководства киевского режима проводится инспекция МАГАТЭ по ядерной безопасности на Хмельницкой и Ровенской атомных электростанциях.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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