Новая команда экспертов МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

В МАГАТЭ сообщили, что новая команда экспертов агентства прибыла на ЗАЭС в Энергодаре.

В пятницу, 9 декабря 2022 года, пресс-служба Международного агентства по атомной энергии в аккаунте Twitter сообщила о прибытии на территорию Запорожской АЭС уже четвёртой с сентября этого года команды экспертов МАГАТЭ.

Помимо прочего, на этой неделе по просьбе руководства киевского режима проводится инспекция МАГАТЭ по ядерной безопасности на Хмельницкой и Ровенской атомных электростанциях.