Эксперт Лизвинская назвала самые опасные новогодние игрушки для малышей

Эксперт по безопасности детей Елена Лизвинская считает новогодние игрушки зоной риска для малышей.

Опасность таит в себе мишура, которую дети любят накручивать на шею. Внутри находится толстая проволока, которую очень сложно разорвать, отсюда риск удушения.

Гирлянды со съемными плафонами часто становятся причиной проглатывания детьми посторонних предметов, а мелкий декор на шарах может попасть в органы дыхания.

Стеклянные игрушки могут разбиться и поранить ребенка, а крючки-держатели для елочных украшений способны поранить глаза.