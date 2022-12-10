Генпрокуратура Украины конфисковала имущество «Газпром экспорта»

APS
2022-12-10 00:04

В Telegram-канале Генеральной прокуратуры Украины появилась информация о конфискации имущества «Газпром экспорта».

Генпрокуратура сообщает, что конфискована недвижимость площадью 1000 квадратных метров, а также четыре автомобиля. 

Ранее сообщалось об аресте активов российской компании, которая продавала горюче-смазочные материалы.

Изъятое горючее передали на нужды украинских военных. Сумма конфискованных активов составила около 1 млн долларов.

Опубликовано: Светлана Репина







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