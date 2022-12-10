В TikTok показали, как уберечь новогоднюю елку от кота
2022-12-10 00:15
Один из трендов TikTok – способы защиты новогодней елки от атаки домашней кошки. Тиктокеры предлагают несколько вариантов.
Можно выложить под елкой специи, запах которых не выносят кошки. Самый простой пример – розмарин. Еще один способ – повесить на нижние ветки дольки лимона.
Можно положить под елку фольгу. Коту не понравится шуршащий звук, и он, скорее всего, будет держаться подальше.
Можно попробовать напугать кошку елкой еще до установки новогодней красавицы или положить под дерево пылесос, который не выносит большинство котов.
Опубликовано: Светлана Репина
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