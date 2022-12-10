Как украсить новогоднюю елку: главные тренды-2023

В наступающем году Кролика счастливыми цветами будут красный, розовый, фиолетовый, синий. Один из них можно выбрать для украшения новогодней елки.

Красный – это новогодняя классика. Он заряжает энергией и поднимает настроение, создает праздничную обстановку.

Розовый навевает спокойствие и умиротворение, а фиолетовый дарит ощущение уюта. Но с ним важно не переусердствовать.

Синий цвет – сильный и спокойный. Украшения такого оттенка помогут избавиться от тревожных мыслей и почувствовать гармонию.