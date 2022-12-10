Президент Перу предложила протестующим успокоиться и поговорить
2022-12-10 01:16
Президент Перу Дина Болуарте, которая заняла этот пост после импичмента прежнему лидеру Педро Кастильо, призвала протестующих к диалогу.
Она напомнила, что никак не провоцировала сложившуюся ситуацию, но должна выполнять роль, которая отведена ей конституцией станы. Ранее Болуарте была вице-президентом Перу.
Болуатре сказала, что сейчас стоит успокоиться и перейти к диалогу.
Во многих регионах страны проходят акции протеста с участием сторонников и противников бывшего президента. В основном протестующие требуют новых выборов главы государства.
Опубликовано: Светлана Репина
WP: бизнесмен Ахметов обвинил Зеленского в попытке захватить власть на Украине
Аргентина обыграла Нидерланды и стала вторым полуфиналистом ЧМ по футболу
Национальный банк Беларуси исключил евро из валютной корзины
МИД РФ: Евросоюз и НАТО хотят выдавить Россию из Закавказья
Reuters: Кличко допустил «апокалипсис» в Киеве зимой из-за ракетных ударов РФ