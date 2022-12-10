Президент Перу предложила протестующим успокоиться и поговорить

Президент Перу Дина Болуарте, которая заняла этот пост после импичмента прежнему лидеру Педро Кастильо, призвала протестующих к диалогу.

Она напомнила, что никак не провоцировала сложившуюся ситуацию, но должна выполнять роль, которая отведена ей конституцией станы. Ранее Болуарте была вице-президентом Перу.

Болуатре сказала, что сейчас стоит успокоиться и перейти к диалогу.

Во многих регионах страны проходят акции протеста с участием сторонников и противников бывшего президента. В основном протестующие требуют новых выборов главы государства.