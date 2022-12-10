В Евросоюзе переполнены склады с вакцинами от COVID-19

Глава Минздрава Чехии Властимил Валек призвал Еврокомиссию сократить контракты на приобретение вакцин от COVID-19 и частично отменить предзаказы.

Такое предложение связано со слишком большим количеством вакцины. Валек отметил, что склады переполнены.

По его словам, неприемлемо тратить деньги на покупку вакцин, которые все равно нельзя будет использовать.

В связи с этим Валек предложил Еврокомиссии направить официальное обращение производителям препаратов для отмены части предзаказа.