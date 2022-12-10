Зеленский рассказал, где на Донбассе ВСУ приходится особенно тяжело

AFP: замглавы Европарламента Ева Кайли задержана в Бельгии по делу о коррупции

В Бельгии правоохранители задержали замглавы Европарламента Еву Кайли в рамках коррупционного дела в связи с чемпионатом мира по футболу 2022 года в Катаре.

Подробнее...