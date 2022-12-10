Зеленский рассказал, где на Донбассе ВСУ приходится особенно тяжело

APS
2022-12-10 02:08

Наиболее сложными направлениями в плане ведения боевых действий на Донбассе являются Бахмут и Соледар, Кременная и Марьинка.

Таким мнением поделился в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. 

Ранее сообщалось, что украинские военные отводят часть подразделений из Соледара в Славянск из-за больших потерь.

Тем временем офицер Народной милиции ЛНР Марочко заявил, что иностранные наемники не хотят ехать воевать в Бахмут из-за тяжелой обстановки.

Опубликовано: Светлана Репина







Новости СМИ2