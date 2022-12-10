США ввели санкции против российского производителя мультфильмов «Киноатис»

Российский производитель мультфильмов «Киноатис» попал в санкционный список Соединенных Штатов.

Ограничения представляют собой вторичные санкции, поскольку в США считают, что «Киноатис» проводит сделки с северокорейской студией анимации, которая находится в черном списке.

Ранее стало известно о введении американских санкций в отношении ВКС РФ, Центра беспилотной авиации Минобороны по подозрению в использовании иранских БПЛА.

Координатор по стратегическим коммуникациям СНБ Белого дома Джон Кирби сообщил, что США намерены обсудить с союзниками партнерство России и Ирана в оборонной сфере.