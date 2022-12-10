США ввели санкции против российского производителя мультфильмов «Киноатис»
2022-12-10 02:25
Российский производитель мультфильмов «Киноатис» попал в санкционный список Соединенных Штатов.
Ограничения представляют собой вторичные санкции, поскольку в США считают, что «Киноатис» проводит сделки с северокорейской студией анимации, которая находится в черном списке.
Ранее стало известно о введении американских санкций в отношении ВКС РФ, Центра беспилотной авиации Минобороны по подозрению в использовании иранских БПЛА.
Координатор по стратегическим коммуникациям СНБ Белого дома Джон Кирби сообщил, что США намерены обсудить с союзниками партнерство России и Ирана в оборонной сфере.
Опубликовано: Светлана Репина
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США ввели санкции против российского производителя мультфильмов «Киноатис»
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