Диетолог Саманта Бош рассказала о пяти способах сохранить стройность в новогодние праздники

Впереди новогодние праздники с вечеринками и застольями. Но диетолог Саманта Бош знает 5 правил, которые помогут сохранить стройность в этот период.

Она рекомендует воспользоваться принципом 80/20: 80% времени придерживаться здорового питания, 20% - есть и пить то, что хочется.

Необходимо следить за достаточным количеством белка в рационе, поскольку праздничные блюда обычно богаты углеводами. Нужно также пить много воды, чтобы не переедать.

На праздничное мероприятие стоит взять с собой полезную и низкокалорийную закуску. Не менее важно стараться побольше двигаться.