Специалист по питанию Алекса Милардо назвала 5 способов не потерять мотивацию на диете
2022-12-10 03:13
Диетолог Алекса Милардо предлагает воспользоваться несколькими простыми правилами, чтобы не потерять мотивацию на диете.
Первое – ставить цели для процесса, а не только для результата, например, сократить количество перекусов. Второе правило – вести дневник и отражать в нем свой прогресс.
Отличный способ сохранить мотивацию – сесть на диету вместе с подругой. Не стоит проявлять чрезмерную строгость к себе, чтобы не столкнуться с выгоранием.
Всегда важно помнить, что диета – это способ не только похудеть, но и улучшить свое здоровье, а также внешний вид.
Опубликовано: Светлана Репина
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Специалист по питанию Алекса Милардо назвала 5 способов не потерять мотивацию на диете
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