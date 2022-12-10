Специалист по питанию Алекса Милардо назвала 5 способов не потерять мотивацию на диете

Диетолог Алекса Милардо предлагает воспользоваться несколькими простыми правилами, чтобы не потерять мотивацию на диете.

Первое – ставить цели для процесса, а не только для результата, например, сократить количество перекусов. Второе правило – вести дневник и отражать в нем свой прогресс.

Отличный способ сохранить мотивацию – сесть на диету вместе с подругой. Не стоит проявлять чрезмерную строгость к себе, чтобы не столкнуться с выгоранием.

Всегда важно помнить, что диета – это способ не только похудеть, но и улучшить свое здоровье, а также внешний вид.